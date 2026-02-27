Matan en La Vega a hombre señalado por homicidio de una señora en Moca

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informa que la tarde de hoy cayó abatido en el sector El Pino, provincia La Vega, un hombre de nacionalidad haitiana que era activamente buscado por su presunta implicación en el homicidio de una mujer de 82 años, ocurrido en el sector El Algarrobo, municipio de Moca, provincia Espaillat.

Se trata de Dieuphete Desinor, de 27 años, quien era señalado como el presunto autor de la muerte por golpes contusos de la señora Ana Antonia Figueroa Báez de Henríquez, de 82 años, hecho ocurrido ayer en su residencia.

De acuerdo con el informe preliminar, Desinor fue localizado por miembros de la Policia Nacional en el referido sector de La Vega, donde, al momento de ser interceptado, se produjo un enfrentamiento en el que resultó con heridas mortales.

Las investigaciones, desarrolladas por agentes de la Direccion Central de Investigacion (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, establecen que el hoy occiso fue identificado mediante levantamiento de cámaras de videovigilancia y otras labores de inteligencia, en las cuales se le observa salir de la vivienda de la víctima.

Durante el proceso investigativo fueron recolectadas evidencias materiales, entre ellas prendas de vestir, calzado y una motocicleta, elementos que, conforme a los peritajes preliminares, lo vinculaban directamente con el crimen.

La institución del orden reiteró que el caso se encuentra debidamente documentado y que el Ministerio Público continuará con los procedimientos correspondientes.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana, esclarecer los hechos delictivos y llevar ante la justicia a los responsables de acciones que atenten contra la vida y la integridad de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.