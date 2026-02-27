Luis Abinader: "Rendiré cuentas al país sobre lo que juntos hemos cambiado y lo que aún nos falta"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader invitó a la nación a seguir la transmisión en vivo este viernes 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, cuando dará el tradicional discurso de rendición de cuentas.

"Rendiré cuentas al país sobre lo que juntos hemos cambiado y lo que aún nos falta por construir", aseguró el mandatario. "Será un momento para mirar el camino recorrido y renovar el compromiso con cada dominicano y dominicana", añadió.

Abinader, que extendió la invitación a través de su canal de Whatsapp, dijo que seguirá trabajando "por el país que todos soñamos".

La alocución presidencial, en el 182 aniversario de la República Dominicana, ha generado gran expectativa en algunos sectores políticos, económicos y sociales, ante el contexto que vive el país.