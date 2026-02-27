Designan al maestro Jaime Francisco Rodríguez rector del Iseepenc

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro Antoliano Peralta designó y juramentó hoy como Rector del Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc) del Ministerio de Justicia, al destacado maestro Jaime Franicsco Rodríguez, acompañado del señor Roberto Santana Sánchez, Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

El rector Francisco Rodríguez expresó estar agradecido por la confianza y el gran reto para la formación y capacitación por competencias y valores éticos y morales de los profesionales, técnicos y personal de apoyo de la reforma y el sistema penitenciario dominicano, aportando a mayor paz, seguridad ciudadana y por un país mejor.

También expuso que las nuevas funciones y retos las desempeñará con honor, entusiasmo, humildad y total dedicación, hacia lograr, junto al equipo, avanzar al 100% de la reforma penitenciaria, el necesario sistema de carrera, con garantía efectiva de derechos humanos, programas rehabilitadores y bienestar para todos los servidores e internos/as, aportando a convertir la reforma penitenciaria dominicana en un positivo referente de la región y el mundo.

Jaime Francisco, es un profesional de altas competencias, académico de positiva trayectoria, institucional, valores éticos y morales, de loables resultados en diferentes entidades, aportando siempre a un mejor país.

Estuvo como Embajador de la República Dominicana en Vietnam y concurrente con Filipinas, convirtiendo a RD en un positivo referente en el sudeste asiático.

Desarrolló, fortaleciendo y ampliando los vínculos de RD con una diversidad de instituciones y empresas, decenas de delegaciones para inversiones y cooperación, incluyendo la histórica visita oficial a RD del Primer Ministro de Gobierno de Vietnam, junto a altos funcionarios y empresarios. Fueron habilitados los Grupos Parlamentarios de Amistad del Senado y la Cámara de Diputados con la Asamblea Nacional Legislativa de Vietnam.

De igual manera los acuerdos, memorándum de entendimiento y cooperación en materia comercial, de inversión, académica, cultural, agroindustrial, turismo.

Por su gran trabajo, ha recibido muchos reconocimientos y condecoración por la excelencia diplomática.

Es profesor virtual de la Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Derecho y maestrías en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Es escritor e investigador. Exdirector del Instituto de Investigaciones Políticas y Jurídicas, FCJP UASD. Posee Maestría en Administración Penitenciaria; maestría en Estudios Políticos y Electorales de doble titulación: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Universidad de Granada, España. Maestría en Relaciones Internacionales mención Relaciones Políticas Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), La Habana, Cuba. Maestría en Administración Penitenciaria, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD. Docente y Diseñador en equipo de la Maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD. Doctorando en Ciencias Políticas, de la Administración y las Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, España.

Fué rector del Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales de la Procuraduría General de la República. Primer y pasado embajador de la República Dominicana en la República Socialista de Vietnam y concurrente con la República de Filipinas. ExCoordinador de la Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas, FCJP Sede UASD. Facilitador y del Comité Científico de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE) del Ministerio de Defensa.