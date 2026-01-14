Bagrícola dice que prestó RD$56,000.7 MM en 2025

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La Cartera de Préstamos del Banco Agrícola al terminar el pasado año fue de 56 mil 769 millones de pesos, un 87 % más alta que los 30 mil 608 millones de pesos al cierre del 2020, informó ayer el administrador de esa entidad, Fernando Durán.

También expresó que más del 60% de los recursos financieros que fluyen al campo se canalizan a través de esa institución financiera, por razones propias de su naturaleza: la agricultura es una actividad económica muy expuesta a los fenómenos naturales y al riesgo climático, por lo que, en toda parte del mundo, el crédito agrícola recibe un trato diferenciado de los demás sectores.

En una rueda de prensa, en la sede del Bagrícola, Durán señaló que los desembolsos de esa entidad en estos 5 años alcanzan los 157 mil 510 millones de pesos, para un promedio anual de 31 mil 502 millones de pesos. Dijo que una de las carteras del banco la constituyen fondos administrados que tienen su propio sistema de seguimiento y auditorías, como del CONALECHE) el FEDA, un fondo de la Unión Europea para la tecnificación del banano que tiene su propio reglamento.

Otro Fondo de APHIS/IICA para el financiamiento de la Bioseguridad Porcina, un proyecto con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que tiene contratada su propia firma independiente de auditorías trimestrales y un producto de las recuperaciones de los préstamos de ese fondo los montos prestados alcanzan casi un 150% de la cartera inicial con una muy baja tasa de morosidad. También recursos del BID y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) estamos iniciando un ambicioso programa de tecnificación y transformación de la agricultura del país, que incluye el fortalecimiento institucional del Bagrícola.

Tasa Cero

Durán indicó que ese programa iniciado por este Gobierno, como respuesta a la descapitalización que sufrió el campo debido al impacto de la pandemia del COVID-19 ha beneficiado a más de 19 mil productores, con montos individuales no mayores a 10 millones de pesos, exceptuando los grupos asociativos, como cooperativas, asociaciones de productores y entidades jurídicas que podían recibir montos superiores.

Agregó que tasa cero fue descontinuada y los recursos recuperados se están dedicando a dar apoyo básicamente a 3 iniciativas, dos de ellas contraídas por el Gobierno de Danilo Medina y una de esta administración.