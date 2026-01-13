Aguilera juramenta a Luis Valdez como nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, juramentó este martes a Luis Valdez Veras como el nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, quien se suma a la filial del grupo bancario y de servicios financieros para aportar su experiencia gerencial a la empresa aseguradora.

Luego de juramentar a Valdez, Aguilera expresó su satisfacción de poner al frente de la entidad al nuevo incumbente, a quien, dijo, entrega el reto de superar los logros alcanzados por Seguros Reservas.

“Lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo mejor con la gestión de Luis, probado en el sector público”, destacó el ejecutivo bancario.

Asimismo, Luis Valdez, al asumir la dirección de Seguros Reservas, agradeció el respaldo y confianza en esta tarea, y manifestó su compromiso con el cumplimiento de las expectativas, llevando a cabo un trabajo eficiente.

“Nosotros lo que sabemos hacer es lo mismo que ustedes, trabajar”, dijo Valdez luego de juramentarse en una ceremonia en la sede principal de la empresa, en presencia de ejecutivos de Banreservas, de Seguros Reservas y del anterior incumbente, Nelson Arroyo.

Sobre Luis Valdez

El nuevo incumbente es licenciado en Derecho y posee especialización en Derecho Tributario y Procesal Tributario, con años de experiencia en el sector público. Actualmente cursa un Doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), España.

Valdez se ha desempeñado en el área como consultor presupuestario en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; además de haber integrado en la Liga Municipal Dominicana la Comisión de Fiscalización y Control de los fondos de la Ley 166-03.

En la administración pública dirigió la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desde el 2020 hasta la semana pasada.

Seguros Reservas

Esta empresa aseguradora es una subsidiaria del Banco de Reservas. Fue creada en el 2002 y ofrece soluciones financieras integrales a sus clientes, logrando hitos significativos en rentabilidad y expansión.

Rápidamente se consolidó en el mercado como una de las entidades más fuertes y de mayor crecimiento del sector.