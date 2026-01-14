SENPA realiza 548 operativos en ríos: 22 detenidos por violaciones ambientales en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó 548 operativos en distintos ríos del territorio nacional entre el 1 y el 13 de enero de 2026, como parte del plan de protección y control de los recursos hídricos.

Como resultado, 22 personas fueron detenidas y 38 vehículos quedaron retenidos, entre ellos camiones, motocicletas y maquinaria pesada utilizada en actividades ilícitas vinculadas a violaciones ambientales.

Las intervenciones se enfocaron en combatir la extracción y transporte ilegal de materiales de la corteza terrestre (arena, grava y piedras); impedir el lavado de vehículos dentro de los ríos; fiscalizar el transporte de agregados para verificar permisos y medidas de seguridad.

La provincia San Cristóbal registró la mayor incidencia, con múltiples operativos en los ríos Nizao, Haina, Nigua y Boruga, donde fueron detenidos infractores, retenidas maquinarias pesadas e incautados componentes electrónicos de retroexcavadoras que habían sido ocultados en la zona.

En Constanza, provincia La Vega, se produjeron detenciones por extracción ilegal de arena en el río Tireo y por lavado de motocicletas dentro del afluente. También se ejecutaron operativos en Monseñor Nouel, El Seibo, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago y La Altagracia, entre otras provincias.

Las acciones fueron realizadas por violaciones a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que permitió, además de las detenciones y retenciones de vehículos, la paralización de trabajos con permisos vencidos y de actividades dentro de los 30 metros reglamentarios de protección de los cuerpos acuíferos.

Para fines de judicialización, los casos fueron remitidos a las oficinas provinciales de Medio Ambiente y a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente.