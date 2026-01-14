Recursos naturales
SENPA realiza 548 operativos en ríos: 22 detenidos por violaciones ambientales en 2026
San Cristóbal registró la mayor incidencia, con múltiples operativos en los ríos Nizao.
El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó 548 operativos en distintos ríos del territorio nacional entre el 1 y el 13 de enero de 2026, como parte del plan de protección y control de los recursos hídricos.
Como resultado, 22 personas fueron detenidas y 38 vehículos quedaron retenidos, entre ellos camiones, motocicletas y maquinaria pesada utilizada en actividades ilícitas vinculadas a violaciones ambientales.
Las intervenciones se enfocaron en combatir la extracción y transporte ilegal de materiales de la corteza terrestre (arena, grava y piedras); impedir el lavado de vehículos dentro de los ríos; fiscalizar el transporte de agregados para verificar permisos y medidas de seguridad.
La provincia San Cristóbal registró la mayor incidencia, con múltiples operativos en los ríos Nizao, Haina, Nigua y Boruga, donde fueron detenidos infractores, retenidas maquinarias pesadas e incautados componentes electrónicos de retroexcavadoras que habían sido ocultados en la zona.
En Constanza, provincia La Vega, se produjeron detenciones por extracción ilegal de arena en el río Tireo y por lavado de motocicletas dentro del afluente. También se ejecutaron operativos en Monseñor Nouel, El Seibo, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago y La Altagracia, entre otras provincias.
Las acciones fueron realizadas por violaciones a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que permitió, además de las detenciones y retenciones de vehículos, la paralización de trabajos con permisos vencidos y de actividades dentro de los 30 metros reglamentarios de protección de los cuerpos acuíferos.
Para fines de judicialización, los casos fueron remitidos a las oficinas provinciales de Medio Ambiente y a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente.