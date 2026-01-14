Día Internacional de Vestir a tu Mascota: Historia y consejos para celebrarlo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las mascotas son parte de la familia. Para muchos son hijos, para otros, hermanos o los mejores amigos. Son seres que requieren amor, cuidado y protección. Y hoy es el día perfecto para consentirlos un poco más, porque se celebra el Día Internacional de Vestir a tu Mascota.

Esta efeméride nació en Estados Unidos de la mano de Colleen Paige, autora y experta en estilo de vida para mascotas. De acuerdo con el portal Kiwoko Mundo Animal, el 14 de enero de 2009, Paige organizó un desfile de mascotas en Florida que causó tal impacto que, al año siguiente, la iniciativa se extendió a otros países.

Sin embargo, aunque este sea su origen moderno, vestir a los animales no es una práctica nueva. Desde tiempos antiguos, los humanos han protegido a sus mascotas con accesorios y prendas por diversas razones: desde el frío hasta situaciones de guerra.

Según Kiwoko Mundo Animal, investigaciones realizadas en distintos yacimientos arqueológicos han hallado vestigios de accesorios para animales. En el Antiguo Egipto y la Antigua Roma, por ejemplo, era común que los perros llevaran collares personalizados con inscripciones de sus nombres.

Además, durante las contiendas bélicas de las tropas romanas, los perros y caballos eran equipados con indumentaria especial para protegerlos en medio de las batallas.

¿Por qué vestir a las mascotas?

Aunque no aplica para todos los casos, vestir a las mascotas puede ser necesario cuando las condiciones climáticas lo ameritan o según su fisionomía. Al igual que los humanos, los animales también sienten frío y pueden verse afectados por la lluvia, la nieve o las bajas temperaturas.

De acuerdo con Kiwoko Mundo Animal, las condiciones físicas de cada mascota son determinantes a la hora de decidir si necesita ropa o no. Entre los más vulnerables están:

Los perros de razas pequeñas o con pelaje corto, ya que su manto no los aísla lo suficiente del frío y la humedad.

Los cachorros y los perros senior, que tienen una capacidad de termorregulación más limitada, por lo que requieren mayor protección.

Eso sí, lo más importante es que el animal se sienta cómodo. Si la prenda le causa incomodidad o estrés, lo mejor es retirarla. Vestir a tu mascota debe ser un acto de cuidado, no una imposición.