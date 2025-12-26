Bajaron las fatalidades en Navidad, pero no el dolor: "Cada vez que muere un dominicano enluta al país", dice COE

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

“Las reducciones siempre van a ser significativas, pero cada vez que muere un dominicano enluta a su familia y enluta al país”, expresó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), al informar que durante la Navidad 2025-2026 se registró una reducción del 8 % en las muertes por accidentes de tránsito en comparación con el mismo período de 2024.

De acuerdo con el balance de la primera fase del operativo “Conciencia por la Vida 2025-2026”, entre el 23 y el 25 de diciembre se reportaron 11 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito, en un total de 118 accidentes ocurridos en autopistas, carreteras, calles y avenidas del país.

Las provincias que concentraron la mayor cantidad de accidentes fueron San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Puerto Plata, según el informe oficial.

Méndez también destacó avances en otros indicadores de riesgo durante el asueto. En comparación con el año anterior, se registró una reducción del 38 % en los casos de menores intoxicados por alcohol.

No obstante, el COE informó que durante este período se atendieron 293 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales 13 eran menores de edad, con edades comprendidas entre los 3 y 17 años. Además, 111 personas recibieron asistencia por intoxicación alimentaria.

El informe señala que alrededor de 3.5 millones de personas se desplazaron por las distintas autopistas y carreteras del país durante esta primera fase del operativo navideño.