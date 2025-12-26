Luto
Navidad deja 11 fallecidos y más de 100 accidentes de tránsito
Las motocicletas lideran los accidentes de tránsito
El lado trágico de la Navidad. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que 11 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante el asueto navideño, en el marco de la primera fase del operativo Conciencia por la Vida 2025-2026.
El COE detalló que, entre la tarde del 23 de diciembre y el 25 de diciembre, se contabilizaron 118 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas del país.
El País
Accidentes de tránsito marcan la Navidad: seis personas fallecen en 24 horas
Merilenny Mueses
Del total de accidentes registrados, 94 involucraron motocicletas, siete vehículos livianos, siete atropellamientos, tres camionetas y siete yipetas, dejando un saldo de 11 personas fallecidas.
El País
Merilenny Mueses
De acuerdo con el informe oficial, cinco de las muertes ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial, mientras que seis se registraron fuera del mismo. Los fallecimientos involucraron seis motocicletas, cuatro vehículos livianos y un atropellamiento.