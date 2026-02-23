Blackout: qué es y a cuántos han afectado a República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana se encuentra sumida en un apagón nacional ocurrido en horas de la mañana de este lunes.

La falla eléctrica se registró alrededor de las 10:53 de la mañana y ha impactado a hogares, comercios e instituciones públicas.

Se llama blackout a una interrupción total del suministro de electricidad en una zona, ya sea por fallas técnicas, sobrecarga, fenómenos naturales o mantenimiento.

Metro

Tras darse a conocer la noticia, usuarios en redes sociales han reportado la paralización del metro.

Mientras que la Empresa Metropolitana de Transporte activó el protocolo de generación de emergencia para asegurar la continuidad del servicio.

“La planta entró en funcionamiento en 12 minutos, y las operaciones continuaron sin interrupciones”, explicó el director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Jhael Isa Tavarez.

“Seguimos trabajando para garantizar un servicio seguro y continuo para todos”, añadió.

ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) indicó que desde el primer momento del evento fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema.

“Nuestros equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, las empresas distribuidoras y de generación, se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio”, aseguró ETED.

Agregó que actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones.

“La prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca riesgos asociados a reconexiones no controladas”, enfatizó.

La ETED, además, garantizó que estará ofreciendo actualizaciones oficiales a medida que se consolide la información técnica disponible.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de nuestros canales oficiales”, dijo.

Semáforos fuera de servicio

semáforos apagado.

El apagón también paralizó el transporte masivo debido a que actualmente se encuentran los semáforos fuera de servicio.

Despliegan contingente policial

Ante esta situación, por instrucciones del director general de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, se ha dispuesto el reforzamiento y redoble de las labores preventivas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas consideradas vulnerables.

Entre las áreas priorizadas figuran los entornos bancarios, supermercados, plazas comerciales y principales arterias comerciales, Metro de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que las medidas buscan fortalecer la presencia policial en áreas de alta circulación de personas y dinamismo comercial.

Explicó que la medida incluye la integración del personal de servicio administrativo a las labores operativas, quienes han sido puestos a disposición para sumarse a los patrullajes preventivos.

Desde la sede central del Policia Nacional, se coordinan las acciones estratégicas que buscan aumentar la presencia policial en puntos de alta circulación.

Asimismo, se informó que el propio director general se encuentra personalmente supervisando en el terreno el desarrollo de estos operativos, acompañado de un equipo de oficiales superiores, como parte del seguimiento directo a las disposiciones adoptadas.

Reacciones en redes sociales

En las plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook se llenaron de mensajes quejándose por la falta de energía eléctrica.

“Trabajando remoto y se va la luz otra vez”, “Así no se puede vivir ni producir” y “Los apagones no son cosa del pasado” fueron algunas de las frases más repetidas.

No faltaron los memes y comentarios sarcásticos, que rápidamente se viralizaron y convirtieron el apagón.

Hasta el momento, los ciudadanos esperan respuestas oficiales y soluciones concretas, mientras el debate continúa encendido en el mundo digital, dejando claro que el tema eléctrico sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales del país.

Comentarios redes

Se recuerda que el pasado 11 de noviembre de 2025, a la 1:23 de la tarde, el sistema eléctrico nacional fue afectado por un blackout o apagón general, provocado por una falla en la subestación 138/69 kV SPMI–Línea 138 kV SPM-Cumayasa, ocurrida durante la apertura manual de las cuchillas del lado de dicha línea.