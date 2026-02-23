¿Cómo está el Metro de Santo Domingo tras el blackout?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las estaciones del Metro de Santo Domingo mantienen sus operaciones con normalidad, pese al apagón general registrado la mañana de este lunes en el país.

Así pudo constatar un equipo del periódico Hoy, tras recorrer varias estaciones del sistema, entre ellas Juan Pablo Duarte y Ulises García Saleta, correspondientes a la Línea 2.

Durante el recorrido se observó el funcionamiento habitual de los trenes, el acceso regular de los usuarios y la continuidad del servicio, sin que se reportaran retrasos significativos ni interrupciones en las operaciones.

“Hemos visto que ha habido desinformaciones con respecto a la operación del Metro ante el blackout en el cual nos encontramos; el Metro ha estado operando de manera normal”, declaró el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el ingeniero Jhael Isa Tavárez.

Precisó que sí se registró una interrupción de unos 12 minutos, tiempo que corresponde al restablecimiento del sistema de backup de emergencia, sustentado en los centros de generación eléctrica con los que cuenta el sistema.

La OPRET, además, indicó que la condición de la operación en estos momentos es de 14 trenes por línea, que son los trenes programados para esta obra.

"Estamos operando también Teleférico Los Alcarrizos, Teleférico Santiago, Teleférico Línea 1", añadió Isa Tavárez.

Sobre el apagón

El apagón masivo que afecta a la República Dominicana desde tempranas horas de la mañana se debe a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), según informó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

A través de un comunicado, la entidad indicó que desde el primer momento del evento fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema.

“Nuestros equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, las empresas distribuidoras y de generación, se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio”, aseguró ETED.

Agregó que actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones.

“La prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca riesgos asociados a reconexiones no controladas”, enfatizó.

La ETED, además, garantizó que estará ofreciendo actualizaciones oficiales a medida que se consolide la información técnica disponible.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de nuestros canales oficiales”, dijo.