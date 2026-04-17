Bono de Emergencia por lluvias: cómo saber si fuiste seleccionado para recibirlo
El subsidio alcanzará a unas 10,000 familias con un monto de RD$7,000.
Con el anuncio del Bono de Emergencia tras las fuertes lluvias que azotaron al país, una de las dudas más frecuentes es cómo saber si una persona fue seleccionada para recibirlo.
La Dirección de Desarrollo Social Supérate explicó al periódico HOY que este beneficio no funciona por inscripción voluntaria, sino que los hogares son identificados a partir de los levantamientos realizados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
“Una vez que se completa el proceso técnico de levantamiento, evaluación y validación, los hogares que resultan beneficiarios son notificados directamente por los canales oficiales”, indicaron.
¿Cómo te notifican?
Las autoridades detallaron que las personas seleccionadas reciben la información a través de distintas vías.
Una de ellas es mediante notificación directa, ya sea por mensajes de texto (SMS) o llamadas desde el centro de contacto, utilizando el número registrado en el sistema. En estos casos, se les informa que han sido seleccionados y, en algunos casos, cómo y cuándo recibirán el pago.
Además, en comunidades con alta afectación, equipos en territorio pueden confirmar directamente a los hogares incluidos en el programa.
También se realizan jornadas de orientación o entrega, donde se valida la identidad de la persona beneficiaria.
Sobre el Bono de Emergencia
El Bono de Emergencia es un apoyo económico temporal que otorga el programa Supérate a hogares afectados por fenómenos atmosféricos, como inundaciones, huracanes u otras situaciones de crisis.
No se trata de un subsidio permanente ni de acceso abierto, sino de un mecanismo diseñado para responder de forma rápida, focalizada y basada en evidencia ante emergencias.
