Gobierno entregará dinero afectados

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el Gobierno activó ayer un bono de emergencia que supera los RD$15 millones, destinado a socorrer a las familias afectadas por las inundaciones del domingo en este municipio.

La entrega será de un aporte económico de 14 mil pesos, distribuido en dos pagos de siete mil pesos, a 2,190 beneficiarios del Programa Supérate.

El funcionario dijo que esta inversión estará orientada a mitigar los efectos de las lluvias en la población más vulnerable.

Paliza, nativo de este lugar, agotó una jornada de trabajo como parte de la respuesta activada para auxiliar a las familias que fueron perjudicadas por las lluvias registradas en los últimos días en el norte.

Su presencia incluyó un recorrido por los sectores impactados y una jornada de inclusión social denominada “Primero Tú”, que abarcó segmentos de la población vulnerable de Villa Montellano.

Esta actividad fue realizada en la escuela “Profesora Isaura Tucker”.

Aseguró que el Gobierno “no espera, venimos a trabajar junto a las comunidades para dar respuestas reales, vamos a intervenir las zonas afectadas, con soluciones a largo plazo para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir”.

Destacó que el plan contempla importantes intervenciones.