BPD eleva capital social autorizado RD$10,000 MM

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El Banco Popular Dominicano celebró su Asamblea General Extraordinaria- Ordinaria Anual de accionistas, en la cual presentó los resultados alcanzados durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025, los cuales reflejan la fortaleza financiera de la entidad bancaria, su crecimiento sostenido y su capacidad para continuar apoyando el desarrollo económico y social del país.

Durante la asamblea, dirigida por Manuel Grullón Hernández, en calidad de vicepresidente del Consejo de Administración, debido a la ausencia del Manuel E. Jiménez F., presidente de ese organismo, y según lo contemplan los Estatutos Sociales de la empresa, los accionistas conocieron el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, así como los estados financieros auditados de la entidad, que evidencian el desempeño favorable del banco, sustentado en una gestión prudente del riesgo, una cartera de crédito en expansión y el fortalecimiento continuo de sus capacidades tecnológicas y operativas.

El banco destacó que estos resultados le han permitido consolidar su estrategia de crecimiento sostenible, mantener altos niveles de calidad de activos y continuar impulsando iniciativas de innovación, seguridad tecnológica y transformación digital orientadas a mejorar la experiencia de sus clientes.

Al sesionar como Asamblea General Extraordinaria, los accionistas aprobaron el incremento del capital social autorizado de la entidad desde RD$75,000 millones hasta RD$85,000 millones, con el objetivo de respaldar los planes de crecimiento futuro del banco y fortalecer su estructura patrimonial.

Esta decisión responde a la estrategia de capital de la institución, orientada a mantener niveles adecuados de solvencia y apoyar la expansión de sus operaciones en los distintos sectores productivos de la economía nacional.

Durante la sesión como asamblea ordinaria, los accionistas conocieron y aprobaron el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, el informe del comisario de cuentas y los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025.

Además, aprobaron la gestión del Consejo de Administración durante el período y conocieron la certificación relativa a las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital social autorizado. El Banco Popular, al cierre del 2025, registró activos totales por RD$929,748 millones; la cartera de préstamos neta ascendió a RD$579,145 millones, mientras que los depósitos totales alcanzaron RD$702,933 millones.