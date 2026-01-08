Castración química para agresores sexuales: el debate se reaviva tras caso Brianna Genao

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Senado de la República informó que, "ante los casos de violaciones y asesinatos de niños y niñas en el país", el senador Franklin Romero sometió ante la Cámara Alta un proyecto de ley que busca reintroducir la castración química como sanción complementaria para agresores sexuales reincidentes.

La iniciativa surge en medio de una creciente preocupación por hechos que han estremecido a la población dominicana, entre ellos, el más reciente caso de Brianna Genao, una niña de tres años que fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Tras su desaparición, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones, unidades caninas, brigadas militares y personal policial, además de múltiples allanamientos e interrogatorios en la zona.

Presuntamente dos de sus tíos, identificados como Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y Rafael Rosario Núñez, de 52, habrían confesado que supuestamente raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la menor.

No obstante, hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una declaración oficial que los señale formalmente como responsables del crimen, por lo que el proceso continúa bajo investigación.