Asesinan niños y luego participan en su “búsqueda”: Del caso de Ana Julia Quezada a Brianna Genao

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En República Dominicana, algunos de los crímenes que más han estremecido a la sociedad no solo se caracterizan por su brutalidad, sino también por el engaño que los rodea: personas que, tras asesinar a un menor, se presentan ante la opinión pública angustiados y participan en su búsqueda.

Brianna Genao

El caso más reciente es el de la pequeña Brianna Genao, de tres años, reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

De acuerdo con informaciones preliminares, dos de sus tíos, Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y Rafael Rosario Núñez, de 52, habrían confesado que supuestamente raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la menor.

Sin embargo, hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una declaración oficial que los señale formalmente como responsables del crimen.

El crimen a Brianna Genao ha consternado a República Dominicana

Antes de estas revelaciones, ambos hombres ofrecieron declaraciones a la prensa y participaron activamente en los operativos de búsqueda. En cámaras, lloraron, pidieron ayuda y pronunciaron frases como: “Estamos muy encariñados con ella”, “Esperamos que Dios nos dé una señal para encontrarla” y “lo siento mucho”.

Tras la desaparición, se desplegó un amplio operativo que incluyó drones, unidades caninas, brigadas militares y personal policial, además de allanamientos e interrogatorios en la zona.

Este tipo de comportamiento de simular dolor mientras se esconde un crimen no es nuevo. Otros casos, tanto en República Dominicana como fuera del país, han mostrado el mismo patrón: los presuntos responsables participan en búsquedas, dan entrevistas o hacen videos

Caso Ana Julia Quezada

Ana Julia Quezada cuando era enjuiciada. Archivo

Uno de los ejemplos más conocidos es el de la dominicana Ana Julia Quezada, condenada en España por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de ocho años, ocurrido en febrero de 2018 en Almería.

La defensa de la dominicana Ana Julia Quezada, acusada de la muerte del niño español Gabriel Cruz en 2018, espera que se haga “justicia”, y el abogado de los padres del menor pide “sensibilidad” por parte del jurado popular que juzga los hechos.

Durante once días, Quezada se mostró ante los medios afligida, dio ánimo a la familia y participó en la búsqueda del menor. Incluso llegó a colocar una camiseta del niño sobre unas matas para distraer a las autoridades, según la agencia de noticias EFE.

Sin embargo, la sentencia estableció que lo había matado de forma intencional, ocultado su cuerpo. Fue condenada a cadena perpetua.

Caso Emely Peguero

Marlon y su madre

Un patrón similar se evidenció en el caso de la adolescente Emely Peguero, asesinada en 2017 cuando tenía 16 años y cinco meses de embarazo.

Mientras la joven ya estaba muerta, Marlon Martínez y su madre, Marlin Martínez, grabaron un video pidiendo ayuda para encontrarla, asegurando que estaban desesperados por su desaparición. En la grabación, Marlon narraba una versión falsa de los hechos.

Emely Peguero: A siete años del atroz crimen de la adolescente embarazada

Días después, el cuerpo de Emely fue encontrado dentro de un saco, oculto en una maleta, en la comunidad de La Guama, municipio Cayetano Germosén, provincia Espaillat.

En 2018, Marlon fue condenado a 30 años de prisión y Marlin Martínez a cinco años, por su participación en el crimen y el ocultamiento del cadáver.

Caso Llenas Aybar

La muerte del niño José Llenas Aybar consternó l pueblo dominicano y es considerado uno de los crímenes más horrendos

Otro caso que marcó a la sociedad dominicana fue el de José Rafael Llenas Aybar, un niño de apenas 12 años que fue hallado sin vida el 4 de mayo de 1996 en Arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte.

El menor tenía las manos y los pies atados y presentaba 34 puñaladas en distintas partes de su cuerpo.

Por este crimen, Juan Manuel Moliné Rodríguez fue condenado a 20 años de prisión, mientras que Redondo Llenas, primo de la víctima, recibió la pena máxima de 30 años.

Ambos no solo formaron parte del círculo cercano del menor, sino que también participaron activamente en su búsqueda y luego lloraron su muerte junto a los familiares.