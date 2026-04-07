Buhoneros denuncian desalojos por la Alcaldía

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La Asociación de Buhoneros de la Avenida Duarte (ASODUARTE) se quejó ayer de que la Alcaldía del Distrito Nacional realizó desalojos ilegales el sábado pasado, cuando destruyó 18 casetas con grúas mientras agentes de la Policía usaron gas pimienta contra ellos, por lo que convocaron una marcha para el próximo 9 de abril frente al Palacio Nacional.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal (Fentep-Casc), Tomás Chery Morel, informó que los desalojos se realizaron de manera arbitraria, mientras los buhoneros disfrutaban del asueto de Semana Santa. “El gas pimienta que lanzaron el pasado sábado provocó que una señora sufriera un preinfarto y que seis compañeros estén detenidos actualmente”, dijo en rueda de prensa.

Afirmó que la alcaldesa Carolina Mejía dio instrucciones para ejecutar un desalojo compulsivo, por lo que se opusieron a la expulsión, ya que actualmente los buhoneros tienen una deuda de RD$100 millones en préstamos de Banca Solidaria y no pueden dejar de vender sus mercancías.

Por otro lado, recordó que en la gestión del alcalde David Collado se inició la construcción de módulos en la calle París, un proceso que continuó con la alcaldesa Mejía. Asimismo, señaló que el presidente Luis Abinader se comprometió a construir nuevos módulos desde la Ravelo hasta el Liceo Juan Pablo Duarte, una iniciativa que aún no se ha ejecutado.