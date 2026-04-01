Coalición del Cibao anuncia huelga, movilización y protesta en los pueblos del norte

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA. - La Coalición de Organizaciones Populares del Cibao anunció una serie de manifestaciones en la región norte del país, las cuales culminarían con una huelga el lunes 27 de abril del presente año.

Conforme a una nota enviada a este medio, la anunciada jornada de lucha se debe al abandono generalizado que según entienden se encuentran muchas comunidades de la zona del Cibao, en donde, además, las 14 provincias están sumidas en la inseguridad, la falta de servicios básicos y el deterioro de su calidad de vida.

Denuncian los quejosos, que el gobierno del presidente Luis Abinader pretende que los efectos de la crisis económica y la guerra sean pagados exclusivamente por los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo pobre, mediante medidas que agravan la situación de las familias dominicanas:

La Coalición del Cibao entiende, que en los últimos meses se han producido en el país, excesivos incrementos en los precios de los combustibles, los alimentos y las medicinas, en donde la política económica ha llevado a la quiebra a productores nacionales de pollo, huevos, leche, arroz, frijoles, cebolla, ajo y cárnicos, entre otros sectores.

De igual manera precisan, que el abandono al sector productivo nacional, mientras se favorece la gran oligarquía importadora, poniendo en riesgo miles de empleos y la soberanía alimentaria, en donde además se ha producido una inflación galopante, bajos salarios y alto costo de la vida, los cuales hunden cada vez más a las familias trabajadoras, la clase media y los sectores populares.

Es por ello, según dice el documento, que ante la situación descrita la población trabajadora, los profesionales, la clase media y amplios sectores productivos se levantan en pie de lucha para exigir un cambio de rumbo.

“El lunes 27 de abril, los pueblos del Cibao se expresarán para rechazar que la crisis la paguen los pobres y los trabajadores. La Coalición ha organizado acciones de masas, huelga en San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca, Licey, Navarrete, Santiago, y protestas en calles de todos los municipios de la región”, dice la nota.

Las demandas planteadas

Entre las demandas planteadas por la Coalición del Cibao, figuran, la rebaja del precio de la comida, medicinas, gasolina y gas, de la tarifa eléctrica, así como el aumento salarial general y una política de generación de empleo.

También para que cese la explotación minera en la Cordillera Septentrional, la oposición a la privatización del agua y garantía de un servicio permanente y de calidad, así como para que se descontinúe la agresión y depredación de los árboles, ríos y el medio ambiente.

Otras demandas planteadas son, que los choferes de transporte público sean incluidos en el sistema de seguridad social, por la declaración de Loma Miranda como parque nacional, la eliminación del sistema de ARS/AFP y el cumplimiento de los acuerdos pendientes con las comunidades en lucha (arreglo de calles, tuberías de agua, problemas eléctricos, finalización de obras, entre otros).

También exigen apoyo financiero directo a los productores, pequeños agricultores, junto con distribución de tierras y asistencia técnica y financiera para estos sectores que son generadores de empleos y para que además se establezcan planes de seguridad ciudadana que incluyan empleos dignos, educación técnica para la juventud y programas de viviendas de bajo costo.

“Esta huelga cívica pacífica cuenta con el respaldo del sector productivo, el transporte, el comercio, la educación, la clase media y los movimientos populares de la región.

Estamos seguros de que el 27 de abril el Cibao se levantará unido para enviar un mensaje contundente al gobierno: no más abandono, no más medidas antipopulares, basta de que la crisis la paguen los de siempre”, dice la nota enviada a este medio.