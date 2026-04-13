“Buscan distraer y repartir culpas”: Radhamés Jiménez cuestiona llamado a diálogo

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Mao, Valverde. – En un recorrido por la provincia Valverde, el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, lanzó duras críticas al gobierno del PRM, al acusarlo de mentirle constantemente al pueblo y de intentar compartir responsabilidades con la oposición mediante un llamado a diálogo.

“Ahora el Gobierno anda buscando un diálogo para distraer la opinión pública y compartir sus responsabilidades con la oposición, a la cual nunca han consultado para endeudar el país de manera irresponsable. Al pueblo hay que hablarle con la verdad, y para eso lo primero que debe hacer el Gobierno es sincerar la calidad del gasto público y reducir en un 75 % la publicidad, la nómina pública parasitaria, los gastos superfluos y las miles de pensiones a personas que nunca han dado un golpe en el Estado”, señaló Jiménez Peña.

Prosiguió diciendo que “el gobierno del PRM lo ha superado a todos; es el peor que hemos tenido en la historia del país, porque no dice la verdad. Decían que iba a haber un cambio, que el país se transformaría; criticaban incluso el precio del combustible y tenían fórmulas porque estaba muy caro, y aseguraban que no había razones para que estuviera tan costoso. Sin embargo, han gobernado con precios del barril entre 60 y 70 dólares y nunca lo redujeron”, sostuvo el dirigente político.

Asimismo, expresó que el Gobierno intenta justificar su ineficiencia e incapacidad para manejar los destinos del país atribuyendo la situación a la guerra del Golfo Pérsico. No obstante, indicó que la crisis que afecta a los sectores productivos ya era profunda antes de ese conflicto y, a su juicio, se profundizará.

Juramentaciones

Durante su recorrido, el exprocurador general de la República juramentó a importantes exdirigentes del PRM y de otras organizaciones políticas, entre los que destacan la maestra y excandidata a regidora Milagros Guzmán, así como Oscar Rodríguez.

Jiménez Peña estuvo acompañado por los miembros de la Dirección Política Freddy Pérez, Jhoanny Guzmán, Franklin Peña, Marco Cross y David Sosa, además de Juan Báez, Joselito Ureña y otros dirigentes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo.