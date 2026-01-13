Buscan a Yandra Gómez Lantigua, adolescente desaparecida en Santo Domingo Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La adolescente Yandra Gómez Lantigua, de 13 años, se encuentra desaparecida desde el día de ayer, según informó su madre, Elizabeth Lantigua.

Al momento de su desaparición, la menor vestía el uniforme de la escuela. Yandra reside en el sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

Su madre, visiblemente afectada, solicita la colaboración de la ciudadanía y pide que cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de su hija sea comunicada al 809-782-3747.