Familia solicita ayuda
Buscan a Yandra Gómez Lantigua, adolescente desaparecida en Santo Domingo Este
Al momento de su desaparición, la menor vestía el uniforme de la escuela.
La adolescente Yandra Gómez Lantigua, de 13 años, se encuentra desaparecida desde el día de ayer, según informó su madre, Elizabeth Lantigua.
Al momento de su desaparición, la menor vestía el uniforme de la escuela. Yandra reside en el sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este.
Su madre, visiblemente afectada, solicita la colaboración de la ciudadanía y pide que cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de su hija sea comunicada al 809-782-3747.
El País
Unidades caninas del FBI se integran búsqueda de niña
Tania Hidalgo