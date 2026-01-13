Unidades caninas del FBI se integran búsqueda de niña

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que no descansarán hasta dar con el paradero de la niña Brianna Genao, de 3 años de edad, desaparecida el 31 de diciembre en el municipio de Imbert, Puerto Plata, y precisó que la INL de la Embajada Americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda con caninos, en coordinación con la Policía Nacional.

“Las investigaciones siguen, no vamos a descansar hasta encontrarla, es un hecho muy penoso y tenemos que esperar antes de establecer responsabilidades directas y que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo”, dijo la funcionaria.

Raful se refirió al tema al concluir la primera reunión presencial de la Fuerza de Tarea Conjunta de este año, encabezada por el presidente Luis Abinader, la cual tuvo lugar en el salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional.

La ministra aseguró que en este 2026 se duplicarán los esfuerzos contra el tráfico y el porte ilegal de armas, así como el desmantelamiento de bandas criminales que operan en el país.

En ese contexto, hizo referencia a la puesta en funcionamiento de un centro de verificación de celulares en Plaza Central, desarrollado en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, a fin de que los usuarios puedan comprobar gratuitamente si un dispositivo es robado.

De acuerdo a lo expresado, este proyecto será ampliado progresivamente a otros puntos del país.

La ministra expuso sobre la importancia del fortalecimiento del orden público y la prevención, mediante acciones contra la contaminación sónica, la implementación del nuevo modelo de patrullaje preventivo y el trabajo territorial a través de las mesas de seguridad ciudadana, en coordinación con diversas instituciones del Estado.

Indicó que otro eje fundamental será la lucha contra la violencia de género. Informó que en 2025 se ejecutó el 85 % de las órdenes de arresto, y que, mediante la estrategia Puntos Vida, se amplían las opciones de protección para mujeres en situación de riesgo, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer. Asimismo, reiteró que sigue en baja la tasa de homicidio.

En la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta participaron, además, el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

De igual forma, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.