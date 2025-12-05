CAASD anuncia sorteo para la construcción y electrificación pozos

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Veintiocho lotes de obras para la construcción y electrificación de pozos distribuidos en los sectores del Noroeste y Suroeste del Gran Santo Domingo serán sorteados el 30 de enero del 2026 por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

La iniciativa es respaldada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la Dirección General de Integridad Gubernamental (DIGEIG) y Contrataciones Públicas (DGCP) con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta a las zonas de mayor vulnerabilidad en la demarcación.

El director de la Caasd, Felipe Fellito Subervi, explicó que, los requisitos para participar ya están publicados en el portal institucional de la Caasd y fueron diseñados para permitir la inclusión de la mayor cantidad posible de profesionales colegiados.

Aclaró que, el sorteo será adjudicado mediante una selección aleatoria entre los postulantes habilitados, donde solo podrá resultar ganador de un solo lote, siempre y cuando exista la cantidad mínima requerida de oferentes, promoviendo así una distribución más equilibrada de oportunidades para los postulantes.

Al hablar durante una rueda de prensa realizada ayer en la sede de la institución, señaló que, el 20 de este mes anunciarán la preclasificación de las empresas habilitadas y el sorteo será realizado el 30 de enero del 2026.

El presidente del Codia, Enrique Rosario García, reafirmó el compromiso de la entidad con la transparencia en la gestión de concursos de lotes para la construcción de comunidades que impactan directamente la calidad de vida de la ciudadanía