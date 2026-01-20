CAASD corrige avería provocada por camión perforador

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La dirección general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), informó que el servicio de agua potable ha sido restablecido en los sectores afectados por la avería que provocó un camión perforador en el sector Don Honorio, en Santo Domingo Oeste.

El ingeniero Fellito Suberví dijo que desde las dos de la tarde de este martes la avería fue corregida y de inmediato empezaron a recibir el líquido los sectores La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, el Kilómetro 13, el Proyecto Cristal, Residencial Rosa América, El Valle Independencia, el Kilómetro 14, Los Hidalgos, y La Ciénaga del Kilómetro 14, entre otros.

El funcionario dijo que el jueves las brigadas estarán trabajando en el reacondicionamiento del área afectada por la avería.

Los trabajos de corrección fueron supervisados por el director de la CAASD, Fellito Suberví, quien recordó que la línea afectada fue de 30 pulgadas del sistema Isa-Mana.