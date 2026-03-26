Caasd inicia programa de servicios en Guachupita

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

Maquinarias pesadas fueron llevadas ayer al empobrecido sector capitalino Guachupita para inicia el programa “La Caasd te escucha”, con el que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo pretende mejorar el denunciado problema de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

Según el director de la entidad, Felipe Suberví, el programa será extensivo a otros sectores vulnerables del Gran Santo Domingo, que no citó.

Expresó que en la jornada participarán los comunitarios. “Esto no es casualidad que estemos aquí hoy, esto es parte del compromiso que asumimos como gobierno para llevar tranquilidad a nuestra gente, estamos aquí para escucharlos y traerles soluciones que mejoren su calidad de vida”.

Entre los equipos con los que llegó al barrio figuran seis retroexcavadoras, tres camiones hidrosuccionadores, tres compresores, más de dos decenas de tubos de medianos y grandes diámetros, doce brigadas de alcantarillado, de mantenimiento y de optimización de las redes de distribución.

Respecto al suministro, Suberví afirmó que supera los 450 millones de galones y que existe el compromiso de rehabilitar el 100 % de los acueductos de la Cassd este año.

Una de las grandes quejas es la cantidad y calidad del líquido que reciben las comunidades.

Además, agregó que rehabilitan el tanque que está en el barrio María Auxiliadora y que levantan estaciones de bombeo abandonadas para p mejorar el suministro de agua, con lo que asumen el compromiso de resolver el problema del bombeo hacia los pisos altos de las edificiaciones.