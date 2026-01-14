"No nos podemos caer": padres de Roldany Calderón van a Barrero para pedir el FBI revisar su caso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los padres de Roldany Calderón, el niño desaparecido el 30 de marzo del 2025 en Manabao, Jarabacoa, provincia La Vega, se presentaron este miércoles a Barrero, Imbert, Puerto Plata, para solicitar a los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que trabajan en las labores de búsqueda de Brianna Genao, que verifiquen el caso de su hijo.

Efraín Calderón, Carolina Ureña también, los progenitores del menor que lleva ya 10 meses desaparecido, fueron a esa comunidad puertoplateña, además, para solidarizarse con los familiares de Genao, la menor de 3 años que fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre del mismo año.

Los técnicos del FBI ya se habían marchado cuando los padres de Roldany llegaron al lugar. Dijeron, sin embargo, que las autoridades todavía no le han dado respuestas respecto al paradero de su vástago. "No se ve ningún avance. Si el FBI está aquí, porque en el caso de nosotros no hicieron nada, entendemos que nosotros también necesitamos la ayuda del FBI para resolver nuestro caso", dijo el padre.

"Tenemos que seguir siempre de pie, luchando para saber qué pasó. Uno tiene que estar ahí, luchando, no nos podemos caer", aseguró la madre de Roldany, quien lamentó además que "no es justo que aquí se desaparezcan niños y dizque nadie sabe nada".

En tanto, respecto al caso de Genao, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que continúan de manera intensiva los operativos de búsqueda.

Pesqueira explicó que las autoridades ampliaron el perímetro de búsqueda y que en la zona será incorporada una unidad canina especializada, por lo que se ha dispuesto una restricción temporal de tránsito en áreas específicas, a fin de garantizar que el canino pueda realizar su labor con la menor interrupción posible, especialmente en zonas boscosas y cacaotales cercanas al lugar del hecho.

Precisó que los agentes y el canino ya se encontraban en camino al momento de las declaraciones y que, una vez concluida esta fase técnica, las actividades volverán a su dinámica habitual. Indicó además que los residentes de comunidades cercanas podrán acceder progresivamente a sus hogares conforme avancen los trabajos.