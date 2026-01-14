Momento en que el FBI pisa Barrero y se incorpora a búsqueda de Brianna Genao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Imágenes correspondientes a la llegada de los técnicos especializados del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes se incorporan de manera formal a las labores de búsqueda, rastreo y localización de la niña Brianna Genao, como parte de una operación conjunta de carácter interinstitucional, liderada por la Procuraduría General de la República.

Este miércoles se amplió el perímetro de búsqueda

Brianna Genao desapareció el 31 de diciembre de 2025

El equipo del FBI se presenta acompañado de una unidad canina especializada, entrenada para la detección y rastreo de personas. De inmediato, y en coordinación con las autoridades dominicanas, iniciaron las labores en el perímetro de la vivienda donde reside la menor desaparecida, conforme a los protocolos técnicos de búsqueda avanzada.

Unidad canina del FBI se integra a búsqueda

En el lugar se encuentran presentes el magistrado Wilson Camacho y la magistrada Olga Diná, encabezando un equipo de representantes del Ministerio Público, así como el general Pedro Ignacio Matos Pérez, director Central de Investigación (DICRIM), quienes supervisan y coordinan las acciones operativas, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales, técnicos y de seguridad establecidos.

Wilson Camacho asumió la investigación de la menor