Calma total en Katanga, sin haitianos y alto patrullaje

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Katanga, en Los Mina de Santo Domingo Este, es considerado un sector conflictivo por los frecuentes reportes de robos y enfrentamientos. También por una alta presencia de inmigrantes haitianos en situación irregular, factor que ha incidido en la percepción de inseguridad.

No obstante, tras la muerte del adolescente Naurel Nizael Medina, atribuida a dos haitianos, entre ellos un menor de edad, las autoridades de migración realizaron un operativo en el área, con el que disminuyeron la presencia de extranjeros y redujeron la tensión comunitaria, al menos por el momento.

Durante un recorrido en diversas calles del sector, algunos vecinos coincidieron en que ciudadanos haitianos optaron por abandonar el sector por temor a posibles represalias de los residentes, y a ser detenidos en las redadas efectuadas por la Dirección General de Migración.

Para Ana María Devers, residente de Katanga desde su nacimiento, la paz del lugar es evidente: “aquí esta tan tranquilo que ni los perros ladran”.

Expresó que la zona la habían convertido en “tierra de nadie”, debido a la gran cantidad de inmigrantes haitianos que residían allí.

Relató que, en una ocasión, una vendedora intentó instalar una tienda de ropa en la acera frente a su vivienda, situación que logró impedir, aunque desde entonces vive con la preocupación de que su entorno pueda arrabalizarse.

Asimismo, Yvan Luciano, comerciante del lugar desde hace años, afirmó que el patrullaje lo han intensificado, lo que representa una diferencia notable respecto a tiempos anteriores. Una señora que dijo su nombre es Altagracia celebró la protección que actualmente recibe la zona y pidió que esta medida siga para evitar robos y violencia.

Dolor por atroz muerte

La noche del 4 de febrero, Naurel Nizael Medina fue golpeado y atacado por hombres, según vecinos de nacionalidad haitiana. Hasta el momento, las causas del hecho continúan bajo investigación.

Sin embargo, es manejada la hipótesis de que el ataque pudo estar motivado por celos, relacionados con el exnovio de una adolescente que mantenía una relación con la víctima.

Por el hecho, Ángelo Vásquez, líder de la Antigua Orden, dio un plazo de 10 días a las autoridades migratorias para sacar a los haitianos que estén en la barriada y en caso de incumplimiento, aseguró que irán a los sectores a sacar a inmigrantes haitianos.

Esto motivó a la organización a una marcha en el lugar donde los familiares de Naurel reclamaron a las autoridades una investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades dicen que aumentan las deportaciones.