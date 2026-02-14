Obispo pide cambiar ruta marcha Katanga

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis Stella Marís, de Santo Domingo Este, Manuel Ruiz, sostuvo ayer un encuentro con Anyelo Vásquez, presidente de la Antigua Orden, a fin de que reflexione sobre la posibilidad de que realice la marcha que tiene convocada para mañana, pero no la concluya en la vivienda de la familia del jovencito que perdió la vida en un hecho trágico en Katanga, de Los Mina, en Santo Domingo Este.

Una comunicación señala que en la reunión además, participaron el sacerdote Gregorio Alegría, miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional y dirigentes de juntas de vecinos.

“Ustedes tienen todo el derecho de hacer su actividad del próximo domingo, nunca le hemos pedido que no la realicen, si tienen el permiso oficial para hacerle, pero hay un ritual del novenario que debemos respetar y espero así se haga”, expresó monseñor Ruiz.

El obispo afirmó que lo único que solicitan de la mejor manera, es que no la termine en la casa de la madre, que está ubicada en una calle sin salida, ya el lugar es pequeño. Agregó que la iglesia ha dado acompañamiento a los familiares en esos días.

Manuel Ruiz pidió a Anyelo Vásquez realizar sus actividades apegado a la ley, para que no se le vaya de la mano, por dos o tres colados en sus eventos.

El 6 de este mes, un joven dominicano de 14 años murió, supuestamente a manos de dos nacionales haitianos.