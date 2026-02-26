COE descontinua el nivel de alerta para varias provincias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este jueves el nivel de alerta roja para tres provincias y mantiene cinco en verde, debido a que las precipitaciones continuarán disminuyendo en intensidad y frecuencia como resultado del alejamiento del sistema frontal, lo que da paso a una masa de aire con menor contenido de humedad.

Según lo indicado en un boletín, las localidades que dejan de estar en alerta roja, pero pasan a amarilla, son Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Mientras que en alerta verde están Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega y Monte Cristi.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencias recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, desde Cabo Cabrón hasta Cabo San Rafael, permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales.

“En la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Cayo Pisaje (Pedernales), navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurase mar adentro debido a viento y olas anormales. El resto de la costa, condiciones normales”, agregó.