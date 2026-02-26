El clima
COE descontinua el nivel de alerta para varias provincias
Recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, desde Cabo Cabrón hasta Cabo San Rafael, permanecer en puerto
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este jueves el nivel de alerta roja para tres provincias y mantiene cinco en verde, debido a que las precipitaciones continuarán disminuyendo en intensidad y frecuencia como resultado del alejamiento del sistema frontal, lo que da paso a una masa de aire con menor contenido de humedad.
Según lo indicado en un boletín, las localidades que dejan de estar en alerta roja, pero pasan a amarilla, son Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.
Mientras que en alerta verde están Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega y Monte Cristi.
Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencias recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, desde Cabo Cabrón hasta Cabo San Rafael, permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales.
“En la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Cayo Pisaje (Pedernales), navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurase mar adentro debido a viento y olas anormales. El resto de la costa, condiciones normales”, agregó.