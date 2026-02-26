Apagón: Autoridades del sector eléctrico convocan Comité de Fallas y activan proceso técnico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las autoridades del sector eléctrico convocaron este miércoles al Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para informar los detalles prelimininares de lo ocurrido el pasado 23 de febrero que causó un apagón nacional.

Durante la sesión se analizaron las informaciones preliminares del sistema y se activaron los protocolos correspondientes para determinar con precisión las causas del evento y establecer las medidas necesarias para fortalecer la estabilidad y seguridad operativa.

De manera preliminar, se identificó que el lunes, alrededor de las 10:50 de la mañana, se produjo una falla en la línea de transmisión en el tramo Hainamosa–Villa Duarte, lo que generó la activación automática de los mecanismos de protección del sistema eléctrico nacional, diseñados precisamente para preservar la integridad del sistema ante perturbaciones.

Como parte de las acciones inmediatas, las autoridades analizan información técnica, revisión de parámetros de protección y la priorización de mayores márgenes de seguridad en la programación operativa, conforme a la normativa vigente.

Asimismo,se acordó una nueva sesión de trabajo para el próximo 11 de marzo, donde se presentarán los resultados preliminaries y las medidas que correspondan.

Las autoridades del sector eléctrico reiteraron que el proceso se desarrolla bajo criterios estrictamente técnicos y conforme al marco regulatorio, garantizando transparencia, rigor y responsabilidad en la determinación de causas y eventuales responsabilidades.

El encuentro del Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado contó con la participación de la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico.

También contó con la presencia de las empresas distribuidoras de electricidad, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y agentes generadores de electricidad.

Las autoridades afirmaron que darán seguimiento riguroso a este proceso y que, en caso de identificarse incumplimientos a las disposiciones regulatorias, se procederá conforme a la ley aplicando las sanciones correspondientes.