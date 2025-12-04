Cámara Baja aprueba en segunda lectura modificación al Código Procesal Penal

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de modificación al Código Procesal Penal, tras una extensa sesión de casi cuatro horas que puso fin al proceso legislativo en la cámara baja.

La iniciativa, que había recibido el visto bueno en primera lectura el martes, incorpora casi 500 artículos, según informó el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. El legislador destacó que la pieza fue trabajada con rigor y descartó que se tratara de un proceso “en tiempo récord”, al subrayar la complejidad y delicadeza de los cambios introducidos.

El proyecto, entregado hace un mes, busca modernizar el sistema de justicia penal y adecuarlo a las nuevas realidades del país. Con la aprobación en segunda lectura, la propuesta será remitida al Senado para su revisión final.

La modificación del Código Procesal Penal es considerada una de las reformas más trascendentes en materia judicial de los últimos años, y se espera que genere un amplio debate en la sociedad sobre su impacto en la administración de justicia.