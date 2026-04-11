Cámara de Cuentas afirma que actúa con transparencia

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Cámara de Cuentas (CCRD) dijo ayer que reitera su “compromiso con la legalidad, la transparencia y el servicio público”, esto pese a que aumentaron hasta en un 50 % el salario del pleno y que ante la avalancha de críticas dejaron sin efecto.

Una comunicación de la entidad aclaró que la disposición ahora anulada y que generó cuestionamientos públicos, contemplaba un incremento del 25 % en la compensación por dedicación exclusiva y jornada extendida.

La Cámara de Cuentas dijo que al inicio de la actual gestión realizó un diagnóstico integral que evidenció una desmotivación generalizada del personal y que partir de este hallazgo implementó un conjunto de medidas orientadas a mejorar la productividad, fortalecer el desempeño institucional y garantizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Sostuvo que entre las principales acciones destacan el reclutamiento de 82 auditores por concurso público, la publicación de más de 90 auditorías y la ejecución de otras 193 en proceso y la tramitación de 1,698 declaraciones juradas de patrimonio.

Indicó además, que puso en marcha una nivelación salarial que incluyó aumentos superiores al 25 % para auditores y ajustes de hasta un 43 % para personal de apoyo, acompañados de programas de capacitación en coordinación con el Infotep y el Intrant.

También destacó la apertura de una oficina regional en Santiago, la modernización tecnológica con la implementación de herramientas especializadas para auditorías y la habilitación de un comedor institucional, transporte gratuito y facilidades financieras a sus colaboradores.