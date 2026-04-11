La herencia de lo no dicho

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En mi práctica diaria como especialista en terapia de suelo pélvico y autor de Cicatrices Invisibles, suelo repetir una premisa que sorprende a muchas de mis pacientes: el cuerpo no sabe mentir.

Podemos intentar engañar a la mente, silenciar el cansancio con cafeína o ignorar la tristeza bajo el peso de una agenda inagotable; sin embargo, el organismo siempre encuentra una vía de escape.

El suelo pélvico, ese conjunto de músculos y ligamentos que sostienen nuestros órganos vitales, funciona a menudo como el "recipiente" emocional donde depositamos las tensiones que no nos permitimos expresar con palabras.

Sostén emocional

Anatómicamente, el suelo pélvico es la base de nuestro núcleo, el cimiento sobre el cual se construye la postura y la estabilidad. Sin embargo, su función trasciende lo mecánico. Esta zona está íntimamente ligada al sistema nervioso autónomo; es un espejo de nuestro estado emocional.

Reacciona al miedo, a la inseguridad y a la ansiedad de la misma manera que lo hace el diafragma cuando contenemos la respiración ante una amenaza.

Cuando una mujer, y especialmente una madre, vive bajo la presión constante de la perfección y el mandato social de "no fallar", su cuerpo entra en un estado de alerta permanente. En medicina, denominamos a esto hipertonía: una tensión muscular excesiva que impide que las fibras se relajen y recuperen su elasticidad natural.

Es aquí donde las "cicatrices invisibles" del estrés se manifiestan como síntomas tangibles. El dolor pélvico crónico, la pesadez o la urgencia miccional no son solo fallos estructurales; son, en esencia, el grito de un cuerpo que ya no puede cargar con más peso emocional acumulado.

Validación colectiva

Afortunadamente, no es una lucha que deba librarse en el aislamiento o el silencio. En los últimos años, figuras de relevancia internacional han comenzado a romper el tabú sobre la salud de esta zona, entendiendo que el bienestar integral de la mujer es el pilar fundamental de la estructura familiar y social.

Kate Middleton, la Princesa de Gales, ha sido una voz fundamental al enfatizar que el cuidado físico postparto y la salud mental son hilos de una misma trama, imposibles de separar.

Por otro lado, la actriz Gwyneth Paltrow ha utilizado su plataforma para visibilizar la rehabilitación del suelo pélvico como un componente esencial del wellness moderno, despojándolo de la vergüenza y el estigma. Estas voces nos recuerdan que la vulnerabilidad física no es un defecto de fábrica, sino una señal biológica que requiere atención.

Si mujeres con acceso a todos los recursos enfrentan estos retos, es una invitación abierta para que todas las mujeres validen su propia incomodidad y busquen soluciones sin culpa.

Evidencia biopsicosocial

Las estadísticas nos invitan a una reflexión profunda sobre la urgencia de este tema. Según la International Urogynecological Association (IUGA), una de cada tres mujeres experimentará algún tipo de disfunción del suelo pélvico a lo largo de su vida.

Lo que resulta más revelador en las investigaciones recientes es la correlación directa entre la carga alostática -el desgaste acumulado por el estrés- y la severidad de los síntomas.

Estudios clínicos indican que mujeres sometidas a estrés crónico tienen un 50% más de probabilidades de reportar síntomas de incontinencia o dolor pélvico severo. Esto nos confirma una verdad ineludible en la medicina moderna: no podemos tratar el músculo de forma aislada sin mirar a la persona en su totalidad.

Una mujer que no delega, que asume todas las cargas del hogar y el trabajo sin encontrar espacios de autocuidado, condena a su cuerpo a una rigidez defensiva. Esta rigidez no solo causa dolor físico, levanta un muro que afecta la conexión emocional y la calidad de tiempo con sus hijos y pareja.

Legado consciente

La salud del suelo pélvico es, en última instancia, una cuestión de soberanía corporal. Sanar esta zona implica un proceso de "desaprendizaje": dejar de normalizar el dolor y empezar a escuchar los susurros del cuerpo antes de que se conviertan en gritos. La herencia que dejamos a nuestras hijas no debería ser la de la abnegación que enferma, sino la del cuidado que libera.

Le invito a hacer un ejercicio de conciencia hoy mismo: si siente tensión persistente en la zona pélvica o nota que aprieta la mandíbula involuntariamente durante el día, deténgase. Respire profundo, permitiendo que su abdomen y su pelvis se expandan.

No ignore esa señal. Reconocer que necesitamos ayuda para rehabilitar nuestro centro físico y emocional es un acto de valentía. Sanar su base, recuperar su elasticidad y soltar lo que no le pertenece es el primer paso indispensable para caminar con verdadera ligereza junto a quienes más ama.

Su bienestar no es un lujo, es el cimiento de su vida.