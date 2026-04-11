MIDE y UNADE premian a médicos por su destacado desempeño en Urología

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En un acto solemne de orgullo institucional y reconocimiento al mérito, el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez (UNADE) distinguieron a médicos residentes por haber obtenido el primer lugar en el XXXVIII Congreso Nacional y XIII Congreso Internacional de Urología desarrollado del 3 al 7 de diciembre del año 2025 en el Centro de Convenciones HYATT CAP CANA en la provincia La Altagracia, República Dominicana.

Durante la ceremonia, los galardonados recibieron una carta de encomio de parte del señor Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien destacó el valor de este logro al considerarlo un testimonio del rigor científico y la calidad humana que caracteriza a nuestra institución.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del rector de la UNADE mayor general Dr. Rafael Vásquez Espínola, ERD, quien resaltó el valor de la investigación en la formación médica. “La investigación es el sostén de la educación moderna; hoy queremos reconocer este esfuerzo que ustedes han hecho para elevar nuestro orgullo como miembros de las Fuerzas Armadas”.

El rector de la UNADE, acompañado director general del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas; General de Brigada Médico Ginecólogo-Obstetra Tomás Rafael Brache Ovalles, ERD., hicieron entrega formal de la carta de encomio y el pergamino de reconocimiento a los médicos distinguidos: Tte. médico urólogo César Rivera Peñalo, P.N., la Dra. Carolina M. Gómez, residente de 4to año y jefa de residentes, a la cabo médico Yamarhi Peguero Pérez, ERD, residente de 4to año, subjefa de residentes, al cabo médico Jansell Tejeda, ERD, residente de 3er año y a la cabo médico Génesis Andújar, ERD, residente de 2do año.

En representación de los homenajeados, el primer teniente médico urólogo César Rivera Peñalo, PN, ofreció unas emotivas palabras de agradecimiento que conmovieron a los presentes, expresando el honor que significa recibir esta alta distinción. Este significativo evento evidencia la importante trayectoria docente y de investigación que se desarrolla en el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.

El acto contó además con la presencia del Director General de Residencias Médicas y Postgrado del Ministerio de Defensa coronel médico epidemiólogo Franklin Gómez Montero, ERD, así como de Director de Enseñanza y Postgrado del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, mayor médico cirujano general Dr. Rafael C. Dickson Traverso, ERD. También estuvieron presentes vicerrectores, decanos, directores y encargados de la UNADE, quienes respaldaron con su presencia este importante reconocimiento al talento, la disciplina y la excelencia de los profesionales de la salud.