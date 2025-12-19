Cámara de Diputados aprueba más de siete mil de 2020 a la fecha

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados (CD) aprobó el 11 grupo compuesto por 500 contratos entre el Estado y particulares de inmuebles, en su mayoría apartamentos y terrenos de menos de mil metros, con lo que sobrepasan los 5,500, sobrepasando los 7,000 desde el 2020 a la fecha.

El presidente de la Comisión Permanente de Contratos de la CD, Tobías Crespo, informó que de las iniciativas aprobadas, 443 corresponden a apartamentos de los proyectos habitacionales multifamiliares de bajo costo construidos por los diferentes gobiernos.

También hay 83 casas, 30 locales comerciales y 14 iniciativas de terrenos de menos de mil metros, en el gran Santo Domingo y otras localidades del territorio dominicano

Crespo, exhorta a los diputados de esos lugares para que visiten la comisión y hagan saber a los beneficiados de la fecha y hora en que fueron aprobados los contratos de sus propiedades, para que procedan a formalizar sus documentos. De los contratos aprobados por la CD, 17 corresponden a la provincia Peravia, 43 a Barahona, 70 en Almirante de Santo Domingo Este, 34 de Cristo Rey, 26 en el Pensador, también en SDE, 20 en el ensanche La Fe, uno en Las Américas de SDE, Gascue, ensanche Quisqueya, uno en cada lugar.

Asimismo, fueron aprobados 15 contratos en Guachupita, cuatro en Hainamosa de SDE, 11 en Los Ríos del DN, ocho en los Casicazgos del DN, cuatro en Arroyo Hondo del DN, dos en Los Frailes y uno en Los Mina de SDE, 39 en Los profesionales de Iberoamérica y uno en Los Tres Ojos, en SDE. De igual modo, fueron aprobados: uno en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, 2 en Mirador, seis en el Parque del Este en Villa Duarte, 66 en Plaza Independencia, 17 en prolongación avenida México, DN; 40 en Sosúa, Puerto Plata, 3 en residencial Gregorio Luperón, 2 en el Residencial Tomás Henrique Ureña, 23 en Salcedo, uno en San Francisco de Macorís, 11 en San José de Ocoa.

Además, la CD aprobó 2 contratos en el sector San Juan Bosco, DN, 50 en Santiago de los Caballeros, 6 en Villa Francisca, 38 en Villa consuelo, también del DN.

Alfredo Pacheco, presidente de CD, felicitó a la Comisión de Contratos, debido a la labor realizada en los últimos años, quitando un gran dolor de cabeza a este cuerpo legislativo, debido a que los contratos siempre eran motivo de mucha controversia.

Admite que en la presidencia de la comisión del diputado Crespo ha desarrollado una labor sin precedente, ya que se reúne todos los viernes y lunes, hace descensos, participan en reuniones, llaman a los beneficiados, pero sobre todo, privilegian los contratos pequeños de infelices.