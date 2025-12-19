El Vaticano
El Papa anuncia cambios episcopales en Inglaterra y Estados Unidos
En Estados Unidos, el Santo Padre aceptó la renuncia de Mons. Gerald M. Barbarito en Palm Beach y designó como nuevo obispo a Mons. Manuel de Jesús Rodríguez, sacerdote dominicano incardinado en Brooklyn.
El Papa León XIV aceptó la renuncia del cardenal Vincent Gerard Nichols como arzobispo de Westminster y nombró en su lugar a Monseñor Charles Moth, hasta ahora obispo de Arundel y Brighton.
En Estados Unidos, el Santo Padre aceptó la renuncia de Mons. Gerald M. Barbarito en Palm Beach y designó como nuevo obispo a Mons. Manuel de Jesús Rodríguez, sacerdote dominicano incardinado en Brooklyn.
Asimismo, el Papa nombró obispo auxiliar de Phoenix a Monseñor Peter Dai Bui, actual vicario para el clero, asignándole la sede titular de Ausafa.
Diócesis de Palm Beach (EE. UU.)
El Santo Padre aceptó la renuncia de Mons. Gerald M. Barbarito y nombró como nuevo obispo de Palm Beach al reverendo Manuel de Jesús Rodríguez, del clero de Brooklyn (Nueva York).
El Mundo
Papa León XIV insiste en necesidad de la paz
AP
• Nació el 15 de enero de 1974 en República Dominicana.
• Ordenado sacerdote en 2004, incardinado en Brooklyn en 2012.
• Ha sido director de colegios, párroco en varias comunidades y defensor del vínculo en el tribunal eclesiástico.
• Desde 2020 era párroco de Our Lady of Sorrows en Corona, Queens.
Diócesis de Phoenix (EE. UU.)
El Papa nombró obispo auxiliar de Phoenix a Monseñor
Peter Dai Bui, actual vicario para el clero, asignándole la sede titular de Ausafa.
• Nació el 11 de enero de 1970 en Phú Quốc, Vietnam.
• Ordenado sacerdote en 2003, incardinado en Phoenix en 2009.
• Ha servido como capellán en Venezuela, vicario parroquial, funcionario del Pontificio Consejo Cor Unum y párroco.