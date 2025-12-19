Sacerdote exhorta a dar en Navidad “algún gesto de cariño”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vicario episcopal de la Pastoral Social, sacerdote Abraham Apolinario, exhortó este viernes a la población en general a que, en las festividades de Navidad y Año Nuevo, brinde a los demás algún gesto de cariño, como símbolo del primer regalo que recibió al nacer el niño Jesús por parte de los pastores.

“Nosotros podemos transformar los lugares con la ternura, con el cariño y con gestos. Los pastores que van a visitar al niño (Jesús) no le llevan gran cosa, les llevan una presencia. Luego vienen ya los magos y le traen regalos, pero el primer regalo que recibió el niño Jesús fue la visita de gente sencillas que fueron a alegrarse de su nacimiento. Yo creo que eso es lo que podemos hacer en Navidad, en el lugar donde vivimos, con los vecinos, primero con la familia, algún gesto de cariño, en nombre de Jesús que nace entre nosotros”, manifestó.

Tratamiento de los desechos sólidos

De igual forma, el religioso abordó el tema del manejo de los desechos sólidos en el Gran Santo Domingo y los desafíos que persisten para la erradicación de los vertederos improvisados.

“Uno de los desafíos más interesantes fue el tema de los desechos sólidos, porque la escuela tenía tres vertederos alrededor de la escuela. Uno de ellos, según me cuentan, tenía 12 años. Y para erradicar ese vertedero se hizo todo un trabajo con los estudiantes, con los vecinos, en ese caso, sobre todo con los comerciantes, que tienen pequeños almacenes, y la primera cuestión fue que los mismos estudiantes fueran a visitar a esas personas para ver si ellos le ayudaban a eliminar el vertedero. Y se hizo toda una campaña educativa con la comunidad”, señaló Abraham Apolinario.

Indicó que una forma de transformar esos vertederos en un espacio recreativo es mediante la creación de murales, combinados con la naturaleza de la zona.

“Mira, en el mismo cementerio de la Máximo Gómez, ahí hay unos murales bellísimos que llevan años. Y por ahí cruza gente a toda hora y no lo daña. Pero eso es parte de lo que se puede hacer. Lo cierto es que hay muchos vertederos improvisados en la ciudad, en el Gran Santo Domingo. Y frente a las escuelas… Yo decía ahorita que cómo un muchacho que va a la escuela durante ocho años y cruza un vertedero para entrar a la escuela, aunque a la escuela le presentemos videos ecológicos y le pongamos todo un programa de educación, él va a ver diario basura frente a su escuela”, pronunció el párrafo.

Sacerdote Abraham Apolinario, vicario episcopal de la Pastoral Social

Continuó: “Mira, ahora mismo en Navidad, una de las cosas bonitas que se hacen en los barrios es justamente esa, limpiar algunos lugares del barrio. Y los muchachos pintan las aceras. Es verdad que a veces le piden a uno dinero para eso. Pero bueno, es bonito. Es una acción”.

