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Lo que cambia hoy en el clima después de las lluvias torrenciales

En horas de la noche, gran parte del país tendrá un cielo con nubes dispersas, y las precipitaciones que puedan presentarse serán aisladas, principalmente en localidades cercanas a la costa norte, detalló el Indomet

Así estará el clima fin de semana sgún Indomet

Así estará el clima fin de semana sgún Indomet

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El clima en República Dominicana da un respiro este domingo, luego de las lluvias torrenciales registradas el sábado.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el frente frío ya se ubica sobre el Canal de la Mona y continúa saliendo del área, mientras una masa de aire relativamente estable y seca comienza a dominar el territorio nacional.

Debido a este panorama, se prevé una reducción significativa de las precipitaciones durante la jornada. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado en zonas del este y noreste, las lluvias matutinas serán débiles y muy aisladas.

Para la tarde, la nubosidad arrastrada por el viento podría provocar lluvias pasajeras en provincias como Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y Barahona.

En horas de la noche, gran parte del país tendrá un cielo con nubes dispersas, y las precipitaciones que puedan presentarse serán aisladas, principalmente en localidades cercanas a la costa norte, detalló el Indomet.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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