Lo que cambia hoy en el clima después de las lluvias torrenciales

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El clima en República Dominicana da un respiro este domingo, luego de las lluvias torrenciales registradas el sábado.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el frente frío ya se ubica sobre el Canal de la Mona y continúa saliendo del área, mientras una masa de aire relativamente estable y seca comienza a dominar el territorio nacional.

Debido a este panorama, se prevé una reducción significativa de las precipitaciones durante la jornada. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado en zonas del este y noreste, las lluvias matutinas serán débiles y muy aisladas.

Para la tarde, la nubosidad arrastrada por el viento podría provocar lluvias pasajeras en provincias como Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y Barahona.

En horas de la noche, gran parte del país tendrá un cielo con nubes dispersas, y las precipitaciones que puedan presentarse serán aisladas, principalmente en localidades cercanas a la costa norte, detalló el Indomet.