Cambio de timón: destituyen al director del Hospital Salvador B. Gautier tras asalto a una médico

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó este viernes que será removido el director del Hospital Salvador B. Gautier, José Armando Holguín. Esto ocurre días después de denuncia de un asalto contra una médico de ese centro de salud.

“Vamos a poner otro equipo”, expresó Landrón al referirse a los cambios que se implementarán en la dirección del hospital.

Añadió que el objetivo del cambio de mando "es garantizar también la limpieza, la higiene y la circulación de camas".

Indicó además que será sustituido el equipo de seguridad, al considerar inaceptable lo ocurrido.

"Eso no se puede permitir. Aquí con más de 40 personas de seguridad, lo que estaban trabajando eran 17" señaló.

Explicó que ya fue removido el coronel encargado de la seguridad del hospital, quien según dijo, no se presentaba en la institución, y que en su lugar se designó a una persona que asuma esa responsabilidad de manera directa.

Landrón aseguró que desde el SNS se trabajará para garantizar la seguridad de los pacientes, el personal médico y los colaboradores en todos los hospitales del país.

Las declaraciones se producen luego de que, hace dos días, el Colegio Médico Dominicano (CMD) denunciara una “crisis de inseguridad” en el Hospital Salvador B. Gautier, advirtiendo sobre una “ola de violencia y criminalidad” en el centro.

El gremio explicó que la doctora Griselda Quezada, secretaria de Acción Gremial, y el doctor Wilton Belliard, secretario de Residencias Médicas, encabezaron el pronunciamiento tras denunciar que el pasado 2 de febrero, presuntamente un delincuente penetró hasta el segundo piso del hospital y asaltó a una médico residente mientras evaluaba a un paciente, golpeándola en el rostro antes de huir con sus pertenencias.