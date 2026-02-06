Trump utiliza AI para descalificar a los Obama en nuevo video

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense utilizó su plataforma Truth Social para publicar un video de poco más de un minuto que culmina con los Obama con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo.

El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según su versión ayudó a robarle a Trump las elecciones de 2020.

Hasta primeras horas del viernes por la mañana, el video había recibido más de 1.000 "me gusta" en la red social del presidente.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata para 2028 y uno de los críticos más prominentes de Trump, arremetió contra la publicación.

"Comportamiento asqueroso por parte del Presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

"Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia", escribió también en X.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial en Truth Social y otras plataformas, a menudo para glorificarse a sí mismo y ridiculizar a sus críticos.

El año pasado publicó un video de IA de Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y apareciendo tras las rejas con un overol naranja.

Más tarde, publicó un clip hecho con IA del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries -quien es negro-, con un bigote falso y un sombrero de charro.