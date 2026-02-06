De Elon Musk a otros millonarios: por qué insisten en que el dinero no da felicidad

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aunque el dinero permite acceder a lujos, comodidades y cubrir necesidades, "no compra la felicidad", según el magnate Elon Musk.

El propietario de la red social X compartió en su propia plataforma una frase que llamó la atención de miles de usuarios: “Quien dijo que ‘el dinero no puede comprar la felicidad’ realmente sabía de lo que estaba hablando”, acompañada de un emoji cabizbajo.

El comentario surge en un contexto en el que Musk se mantiene entre las personas más ricas del mundo, según el ranking de Forbes, y tras movimientos empresariales clave relacionados con sus compañías tecnológicas y de inteligencia artificial.

Sin embargo, Musk no es el único multimillonario que ha expresado dudas sobre la relación directa entre riqueza y bienestar personal.

Uno de los casos más citados es el del empresario y filántropo estadounidense Chuck Feeney, quien decidió donar en vida la totalidad de su fortuna, estimada en unos 8,000 millones de dólares.

Charles FeeneyFuente externa

Feeney, de ascendencia irlandesa, dedicó su patrimonio a causas sociales a través de la fundación Atlantic Philanthropies, creada en 1982 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de personas alrededor del mundo.

En el libro Dar mientras se vive, se recoge una de sus frases más emblemáticas: “Tenía una idea que nunca cambió: que debía usar mi riqueza para ayudar a la gente”.

Una visión similar ha sido expresada por Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, quien en entrevistas con CNBC ha señalado que duplicar el patrimonio personal no necesariamente incrementa la felicidad.

Warren BuffettFuente externa

Buffett explicó que muchas personas creen que más dinero resolverá su insatisfacción, pero esa percepción suele desaparecer al compararse con quienes tienen aún más.

Según su creencia, si eres infeliz con 100,000 dólares, no lo serás automáticamente con un millón.