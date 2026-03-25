Camión se vuelca en el 9 y provoca tapón kilométrico en la Kennedy y otras calles de la capital

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Un camión cargado con vigas se volcó la tarde de este miércoles en la autopista Duarte, próximo al destacamento del kilómetro 9.

Por el hecho, al menos un vehículo fue afectado y no se reportaron personas heridas.

El accidente ha provocado un tapón kilométrico en la avenida John F. Kennedy y otras arterias viales del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

El camión cargado con vigas se accidentó próximo al destacamento del kilómetro 9, en la autopista Duarte.

Algunos ciudadanos manifestaron al periódico Hoy pasadas las 6:30 de la tarde que "en las calles hay un caos" con el tránsito.

De su lado, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó que ha apostado agentes en el lugar del accidente y otras calles para retomar la normalidad con el flujo de los cientos de vehículos.

Por el momento, se desconocen cómo ocurrió el accidente.

Más detalles en breve...