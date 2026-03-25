"Es un caos"
Camión se vuelca en el 9 y provoca tapón kilométrico en la Kennedy y otras calles de la capital
Algunos ciudadanos manifestaron al periódico Hoy pasadas las 6:30 de la tarde que "en las calles (del Distrito Nacional) hay un caos" con el tránsito.
Un camión cargado con vigas se volcó la tarde de este miércoles en la autopista Duarte, próximo al destacamento del kilómetro 9.
Por el hecho, al menos un vehículo fue afectado y no se reportaron personas heridas.
El accidente ha provocado un tapón kilométrico en la avenida John F. Kennedy y otras arterias viales del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.
Algunos ciudadanos manifestaron al periódico Hoy pasadas las 6:30 de la tarde que "en las calles hay un caos" con el tránsito.
De su lado, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó que ha apostado agentes en el lugar del accidente y otras calles para retomar la normalidad con el flujo de los cientos de vehículos.
Por el momento, se desconocen cómo ocurrió el accidente.
Más detalles en breve...