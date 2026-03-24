Semana Santa 2026: Así se prepara RD para evitar tragedias

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De cara al asueto de Semana Santa 2026, distintas instituciones del Estado han comenzado a activar sus planes preventivos con el objetivo de reducir accidentes de tránsito y preservar vidas durante uno de los períodos de mayor movilidad en el país.

Entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informaron sobre el despliegue de operativos especiales en carreteras, autopistas y zonas de alta afluencia.

El INTRANT informó la implementación de medidas especiales de regulación del tránsito de vehículos de carga a nivel nacional.

La disposición establece la prohibición de circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluyendo aquellos con permisos de la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el jueves 2 de abril a las 6:00 de la mañana hasta el lunes 6 de abril a las 5:00 de la mañana, conforme a la resolución administrativa Núm. 005-2026.

El INTRANT explicó que, de manera excepcional, se otorgarán permisos especiales para el transporte de mercancías prioritarias o perecederas, tales como combustibles, agua envasada, alimentos, medicamentos, equipos médicos, desechos hospitalarios, entre otros bienes esenciales para la población.

Camiones

Asimismo, la institución precisó que no serán autorizadas cargas especiales, incluyendo camiones con doble remolque, cargas sobredimensionadas o con sobrepeso, en aras de garantizar una movilidad más segura durante el período.

Quedan exceptuados de esta restricción vehículos de emergencia, ambulancias, unidades de servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, mantenimiento vial, así como camionetas y furgonetas destinadas a servicios esenciales.

El INTRANT recordó que el incumplimiento de esta medida será sancionado con multas equivalentes a un salario mínimo del sector público descentralizado, conforme a lo establecido en la Ley 63-17 y el Reglamento 258-20 sobre transporte de cargas.

Los interesados en obtener permisos de circulación podrán gestionar su solicitud a través de la página web institucional www.intrant.gob.do, donde podrán realizar el pago en línea y recibir un permiso digital con código QR para fines de fiscalización.

La entidad reiteró que estas acciones forman parte de las estrategias integrales de prevención implementadas durante la Semana Santa, orientadas a garantizar una movilidad más segura, organizada y eficiente para todos los ciudadanos.

Acciones de la Digesett

Digesett

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) inició este lunes, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, su campaña denominada “Ruta Cero”, una jornada de concientización vial que se está llevando a cabo previo al asueto de la Semana Santa 2026, con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía y reducir los siniestros viales en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa se fundamenta en tres pilares esenciales: cero accidentes, cero muertes y cero lesionados, promoviendo en la ciudadanía una cultura de responsabilidad, prudencia y respeto a las normas de tránsito antes del desplazamiento masivo característico de este período.

Dentro de las actividades que se desarrollaron en el municipio de Higüey figuran: la interacción directa en diferentes paradas de motoconchistas, concientizándolos sobre la seguridad vial y uso del casco protector; se realizaron pruebas de alcoholimetría a conductores de paradas de autobuses; charla educativa en el Centro Educativo Salome Ureña y entrega de material informativo

Asimismo, con la presencia de la gobernadora civil de la provincia la Altagracia, Dra. Daysi Francisca De Óleo de Bastardo, junto con otras autoridades, empresarios y representantes del sector transporte, se presentó la iniciativa “Ruta Cero”, y se orientó a los presentes sobre la prevención de siniestros viales y las acciones que se están desarrollando para que se unan todos a esta causa para salvar vidas.

Campaña preventiva “Ruta Cero”

El vocero de la Digesett, coronel Rafael Tejeda Baldera, explicó que, como parte del calendario de trabajo, esta jornada “Ruta Cero”, se estará llevando, también, a Santiago, Baní y Puerto Plata, y culminará en Santo Domingo.

“Que esta Semana Santa 2026 no sea recordada por tragedia, sino por el compromiso colectivo de un país que decidió cuidarse y las vidas que salvamos”, añadió el coronel Tejeda Baldera.

Para fortalecer el alcance de esta iniciativa, se ha extendido la invitación a autoridades locales y representantes de instituciones como la Gobernación, Alcaldías, Policía Nacional, Intrant, Cruz Roja Dominicana, DAEH, Defensa Civil, sector motoconchista, sector hotelero, líderes comunitarios y medios de comunicación.

La Digesett reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera preventiva, haciendo un llamado a la ciudadanía a asumir una conducta responsable en las vías: “Antes de salir, elige la seguridad. Únete a la Ruta Cero”.