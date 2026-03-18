Campaña solidaria “Cuba no está sola” insta hermandad

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Con un llamado a la solidaridad, organizaciones sociales y comunitarias presentaron la campaña “Cuba no está sola”, orientada a apoyar al pueblo cubano.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Roberto Payano, vocero de la campaña recordó que la relación entre el pueblo dominicano yel cubano va más allá de la cercanía geográfica, pues está marcada por una historia común de luchas por la dignidad, la justicia social y la soberanía de los pueblos del Caribe.

En ese sentido, destacó como brigadas médicas, docentes y técnicos cubanos han contribuido durante décadas en comunidades vulnerables y en situaciones de desastres naturales, epidemias y crisis sanitarias a nivel global.

Payano informo además que la campaña contempla jornadas en municipios y provincias del país, que incluirán la recolección de medicamentos, insumos médicos, artículos de uso cotidiano, así como iniciativas de cooperación energética, entre ellas el envío de kits solares para apoyar a la población cubana. Indicaron que esta iniciativa busca corresponder al compromiso histórico de Cuba con otros pueblos y fortalecer la solidaridad entre las naciones del Caribe. Resaltó el papel internacionalista que ha desempeñado Cuba desde el triunfo de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, período a partir del cual el país ha extendido su cooperación solidaria a múltiples naciones del mundo.

En el encuentro participaron diversas organizaciones y figuras del ámbito social, académico y comunitario, asi como las entidades que respaldan la iniciativa como la (ADP), la Comisión de los Derechos Humanos, la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), entre otros.6