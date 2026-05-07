El Cuento de la Criada en Netflix

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La serie distópica El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) se estrena oficialmente en Netflix con sus seis temporadas completas, nueve años después de su lanzamiento original en Hulu. La incorporación a la plataforma marca un hito en la distribución internacional de una de las producciones más premiadas y debatidas de la última década.

La ficción, basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 1985, narra la vida en la República de Gilead, un régimen teocrático que esclaviza a mujeres fértiles conocidas como “Criadas” para garantizar la reproducción en un mundo marcado por la crisis de natalidad. La protagonista, June Osborne (interpretada por Elisabeth Moss), se convierte en símbolo de resistencia frente a la opresión.

Desde su estreno en 2017, la serie ha acumulado 15 premios Emmy y más de 70 nominaciones, convirtiéndose en la primera producción de una plataforma de streaming en ganar el Emmy a Mejor Serie Dramática. Sus actuaciones, especialmente las de Moss, Ann Dowd y Alexis Bledel, han sido reconocidas por la crítica y el público.