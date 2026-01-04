¡Cañada de Rafey en Santiago: acciones urgentes para evitar inundaciones!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago de los Caballeros intervino este sábado la cañada de Rafey, en las inmediaciones de la avenida Circunvalación, para dar respuesta a las obstrucciones pluviales registradas en la zona.

El equipo técnico de la Alcaldía, dirigido por el director de Obras Públicas Municipales, René Martínez, realizó el amplio despliegue de equipos pesados y maquinaria, logrando liberar las alcantarillas tipo cajón ubicadas en la referida vía, las cuales se encontraban obstruidas por un gran cúmulo de basura, troncos de árboles y desperdicios de construcción.

En ese sentido, tanto la Dirección de Obras Públicas como los técnicos presentes hicieron un llamado a la población para que tome conciencia de que los desechos lanzados a la vía pública constituyen la principal causa de las inundaciones urbanas durante los períodos de lluvia.

“Estamos aquí con el equipo técnico y las brigadas de limpieza, y hemos validado que el problema principal de toda esta situación ha sido la basura”, explicó René Martínez.

El funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a comprender que la basura que no se deposita en su lugar termina obstaculizando el curso de las aguas pluviales y generando problemas mayores.

Asimismo, indicó que estos trabajos responden directamente a las solicitudes realizadas por los munícipes.

Las brigadas presentes relacionaron la situación con la congestión de desechos que presenta específicamente la cañada de Las Caobas, cuyo cauce se enlaza con la avenida Circunvalación Sur.