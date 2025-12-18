En Santiago solicitan la intervención de cañada

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Residentes del sector Santa Lucía en el distrito municipal Santiago Oeste, denunciaron ayer las condiciones insalubres, la extrema pobreza y la situación desesperante que enfrentan las familias de esta localidad. Líderes comunitarios se mantienen en pie de lucha para que el saneamiento sea incluido en el Presupuesto Nacional.

Indicaron que la contaminación y el desbordamiento progresivo de la cañada han provocado el colapso total de tres viviendas y daños estructurales severos en al menos otras cinco, agravando el temor y la incertidumbre de quienes residen allí desde hace décadas.

Al menos unas 60 viviendas se encuentran en peligro inminente debido al crecimiento de la cañada, la acumulación de desechos y el impacto de las lluvias, lo que mantiene a la comunidad en permanente estado de vulnerabilidad.

Además, los residentes en la comunidad colindante con la cañada, ubicada en las inmediaciones del vertedero de Rafey, alertaron sobre la grave amenaza que representa para la salud y la vida de decenas de familias que habitan la zona.

Rosa Silverio, coordinadora del Consejo para el Desarrollo del Barrio Santa Lucía y la dirigente comunitaria Rosanna Báez, hicieron un llamado a las autoridades para que se incluya a Santa Lucía en los programas de intervención y saneamiento de cañadas, recordando que el Presidente ya ha impulsado con éxito proyectos de remozamiento y recuperación de cañadas en Santiago.

La dirigente comunitaria Rosanna Báez dijo que los efectos contaminantes que desembocan en la cañada de Santa Lucía, se agravan por la presencia del lixiviado procedente del vertedero de Rafey.

Recientemente, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó la resolución que solicita al Presidente instruir a los ministerios y entidades competentes para ejecutar el saneamiento y rehabilitación de la cañada.

El proyecto fue propuesto por el diputado José David Báez, de Fuerza del Pueblo, quien, además, encabezó la comisión de diputados que realizó el descenso de la referfida cañada.