‘Una cancha pa’ mi barrio’: el nuevo proyecto de deporte y convivencia comunitaria en RD

El Ministerio de la Juventud, encabezado por el ministro Carlos Valdez, realizó el lanzamiento oficial del proyecto “Una cancha pa’ mi barrio”, una iniciativa social y deportiva que impactará directamente a cientos de comunidades del país mediante la instalación de canchas móviles de baloncesto, concebidas como espacios de integración, convivencia y desarrollo juvenil.

Este proyecto forma parte del programa Juventud con B de Barrio y se implementará durante el primer semestre de 2026, esta primera etapa contempla Distrito nacional, Santo Domingo y San Cristóbal, ampliando las oportunidades de recreación y práctica deportiva para jóvenes de estas comunidades.

En el marco del programa Juventud con B de Barrio, el Ministerio de la Juventud ha venido desarrollando jornadas de intervención comunitaria que han puesto en evidencia el interés y la alta participación de los jóvenes en actividades deportivas organizadas, especialmente el baloncesto, como un espacio de encuentro, disciplina y convivencia. A partir de estas experiencias en los barrios, se diseñó la iniciativa “Una cancha pa’ mi barrio” como una estrategia para ampliar y fortalecer la disponibilidad de espacios deportivos comunitarios en distintos territorios del país.

Nueva iniciativa

La iniciativa contempla la instalación de 200 canchas móviles de baloncesto, equipadas con estructura, tablero, aro, malla, señalización y utensilios deportivos, además de acompañamiento técnico y comunitario. Estas canchas serán gestionadas en coordinación con líderes comunitarios, juntas de vecinos y organizaciones locales, garantizando su uso organizado, mantenimiento básico y programación de actividades deportivas.

A través de este proyecto, el Ministerio de la Juventud busca fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y promover la organización y el liderazgo juvenil en los barrios, utilizando el deporte como un canal para la prevención de la violencia y la promoción del bienestar integral.

Con “Una cancha pa’ mi barrio”, el Ministerio de la Juventud fortalece su compromiso de estar presente en cada comunidad, creando espacios donde los jóvenes puedan encontrarse, crecer y compartir, utilizando el deporte como una herramienta para fortalecer los lazos que hacen de cada barrio un mejor lugar para vivir.