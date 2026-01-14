Nuevo pacto con Italia busca modernizar agroindustria dominicana a través del mango y aguacate

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Con la visión de transformar la agroindustria en un motor de divisas y tecnificación, el ministro Yayo Sanz Lovatón encabezó la firma de una alianza estratégica entre el MICM, la FAO y MACFRUT. Este pacto estratégico capitaliza el posicionamiento global del mango y el aguacate dominicano para abrir un canal comercial permanente con Italia. La iniciativa busca atraer capital extranjero, transferencia tecnológica a la cadena de valor y acceso directo a los grandes compradores globales para garantizar que los productores dominicanos accedan sin intermediarios a uno de los mercados más importantes del mundo.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón; Patricia Jiménez Beato, coordinadora de Alianzas Público-Privadas y Movilización de Recursos de la FAO en la República Dominicana; y Enrico Turroni, vicepresidente y responsable de Relaciones Exteriores de MACFRUT.

Durante su ponencia, el ministro Sanz Lovatón resaltó que este acuerdo coloca a la República Dominicana en una posición de ventaja para promover su agroindustria ante el mundo. Señaló que la firma materializa uno de los pilares económicos del gobierno: hacer del sector agrícola un generador masivo de empleos y divisas. Según detalló, la estrategia se centra en fortalecer la cadena de valor mediante la provisión de insumos técnicos, el incremento de la inversión extranjera y la facilitación del crédito productivo.

De su lado, Patricia Jiménez, comentó que “este acuerdo, busca continuar fortaleciendo la agroindustria y su vinculación a la gastronomía, ahora con la incorporación de MACFRUT, este paso se convierte en un acelerador potente para transformar oportunidades internacionales e innovación en bienestar rural y aumento de la competitividad en República Dominicana”.

Igualmente, Enrico Turroni explicó que “MACFRUT es amigo de la República Dominicana y es una feria en la cual podrán ofrecer sus productos no solo para los italianos, sino para todo el mercado europeo y otros países”. “Tener a la República Dominicana en la feria es un placer para nosotros, estamos a su disposición para crecer juntos. Esperamos ver a muchos dominicanos en abril en la feria”.

El acto contó con la presencia de Rodolfo Colaci, vice-embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Italiana en la República Dominicana; así como del Excelentísimo señor Rafael Lantigua, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante la República Italiana. De igual forma, participó la Excelentísima Señora Ada Hernández, embajadora y representante permanente de la República Dominicana ante la FAO en Roma, reforzando el carácter diplomático y multilateral de esta iniciativa.

Sobre el acuerdo

El acuerdo establece la creación del Pabellón Dominicano en MACFRUT, concebido no solo como vitrina comercial, sino como un centro de inteligencia y transferencia tecnológica para la agroindustria nacional. Esta plataforma se refuerza mediante alianzas académicas de alto nivel con instituciones como la Universidad de Bologna, garantizando que el acceso a mercados europeos venga acompañado de la modernización productiva y la innovación que el sector necesita para competir globalmente.

Para la 43.ª edición en abril de 2026, la estrategia colocará al mango y al aguacate como protagonistas absolutos, capitalizando el hito histórico de la primera denominación de origen para el aguacate en América, lograda bajo la gestión del MICM. Este distintivo de calidad y origen servirá de ancla para una agenda de negocios y eventos técnicos de alto perfil, consolidando una oferta exportable con identidad territorial, mayor valor agregado y conexión directa con las cadenas globales de valor.