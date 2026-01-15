Embajadora de EE. UU. se reúne con presidente de la DNCD para reforzar lucha antidroga

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, se reunió por primera vez con el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y fortalecer las operaciones conjuntas en curso.

La DNCD ha continuado demostrando una sólida capacidad operativa mediante importantes incautaciones y acciones coordinadas con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La DEA y la INL han facilitado operaciones conjuntas y programas de entrenamiento para la DNCD, fortaleciendo sus capacidades institucionales, incluyendo el apoyo a unidades especializadas y el intercambio de mejores prácticas en materia de interdicción e inteligencia.

Esta colaboración está orientada a fortalecer la capacidad institucional, mejorar los resultados operativos y fomentar la estabilidad regional.

Durante su visita a la DNCD, la embajadora Campos estuvo acompañada por Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en el país.